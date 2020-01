Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 – Musikalischer Trailer

In weniger als einen Monat wird Milestone ihr neues Rennspiel „Monster Energy Supercross -- The Official Videogame 3“ für Nintendo Switch, PC, Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Um auf den Release langsam einzustimmen hat sich das Entwicklerteam mit dem Supercross-Athleten Adam Enticknap, alias 7deucedeuce, zusammengetan, um „Be One of Us“ zu kreieren.

Den Rap-Song und das Video dazu findet ihr weiter unten. Das Musikvideo wurde vor Ort in Kalifornien gedreht, um sowohl digitale als auch reale Track-Action zu mischen. „Be One of Us“ enthält zudem verschiedene Gastauftritte bekannter YouTuber, die in der Supercross-Videospiel-Community beliebt sind.

„’Be One of Us‘ war das Erste, was mir in den Sinn kam, als die Entwickler von Monster Energy Supercross 3 mich für dieses Projekt anfragten“, so der Supercross-Athlet und Rapper Adam Enticknap. „Das Gameplay ist so realistisch und einfach krass, dass ich wusste, dass ich diese Authentizität unbedingt übertragen musste. Das war wirklich eine surreale Erfahrung und ich hoffe, dass die Fans meinen Song so sehr mögen, wie ich weiß, dass sie das neue Spiel lieben werden.

„Monster Energy Supercross -- The Official Videogame 3“ soll am 4. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam), Google Stadia und Nintendo Switch erscheinen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 | 7deucedeuce Adam Enticknap - Be One of Us

