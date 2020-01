Kunai – Release-Termin für PC und Nintendo Switch steh fest

Mit „Kunai“ werden The Arcade Crew und Entwickler TurtleBlaze Anfang Februar ein Metroidvania-Spiel für PC und Nintendo Switch auf den Markt bringen. Der genaue Release erfolgt am 6. Februar 2020.

Die Bekanntgabe des Release-Termins wurde von einem neuen Trailer begleitet, der einen Blick auf die entscheidenden Showdowns wirft, die man überwinden muss, um die Mission erfolgreich zu erfüllen. Von ihrem bösen Kommandeur Lemonkus entsandt, um jeglichen Widerstand gegen die neue, mechanisch geprägte Welt zu bremsen, verlangen diese mächtigen Gegner fehlerfreie Reflexe sowie die Beherrschung von Klinge und Kugeln gleichermaßen.

In dem Adventure schlüpft man in die Rolle von Tabby, ein emotionalen, tablet-gesteuerten Held, der von der Seele eines alten Kriegers erfüllt wird. Tabby wird wiederbelebt und neu gestartet -- inmitten eines futuristischen Krieges zwischen KI-Robotern, der gewaltig schief gelaufen ist. Die Menschheit steht am Rande des Aussterbens, dank der verpfuschten KI-Kreation eines berühmten Erfinders. Tabby macht sich nun daran, die Dinge zu lösen, wie es jeder tragbare elektronische Kriegerhybrid tun würde: mit einer Menge Gewalt.

Der Schwerpunkt in dieser durch Krieg zerrissene Welt ist schnelle Erkundung und Kampf, egal ob es darum geht, mit gezielten Katana-Schlägen auf den Köpfen der Feinde elegant zu tänzeln, mit Enterhaken-Kunai elegant dem Tod zu entgehen oder sich über Abgründe zu schwingen, um neue Gebiete zu entdecken.

Die Homepage von „Kunai“ findet ihr hier: KLICK! Ihr könnt das Spiel auch bereits auf Steam finden (siehe hier).

KUNAI - Boss trailer (PC/Switch)

