Resident Evil 3 – Capcom stellt die Collector´s Edition für Europa vor

Im April erscheint das Remake von „Resident Evil 3“ für die PlayStation 4, Xbox One und für den PC. Vor wenigen Wochen enthüllte Capcom auch eine Collector´s Edition für das Spiel. Heute bestätigte das Unternehmen auch eine Veröffentlichung der besonderen Fassung für Europa.

Die Geschichte von „Resident Evil 3“ spielt inmitten des unkontrollierten Ausbruchs des T-Virus. Das S.T.A.R.S.-Mitglied Jill Valentine kämpft sich durch die Horden von Zombies und trifft im Verlauf des Spiel auf Nemesis, einer humanoiden Biowaffe.

Collector´s Edition nur für PS4 und Xbox One

Die Collector´s Edition von „Resident Evil 3“ kann ab sofort bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Welche das sind, nannte Capcom allerdings nicht. Ebenso fehlt ein Preis. Im europäischen Umland erscheint die Sammlerausgabe für die Xbox One und PlayStation 4. In Deutschland wird Capcom nur eine Ausgabe für die PS4 in den Handel bringen. Die PC-Spieler gehen komplett leer aus.

Die Collector´s Edition enthält eine Jill-Valentine-Figur, ein Artbook und eine Karte von Raccoon City im Posterformat sowie einen Soundtrack auf 2 CDs.