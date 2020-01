Rosewater – Das neue Werk der Lamplight City-Entwickler

Im Jahre 2018 veröffentlichten Grundislav Games und Publisher Application Systems Heidelberg das Detektiv-Adventure „Lamplight City, das in einer fiktiven viktorianischen Vergangenheit im Steampunk-Stil spielt. Das Universum wird nun mit „Rosewater“ erweitert, wie die beiden Unternehmen mitteilten.

„Rosewater“ versetzt euch in den Wilden Westen. Harley Leger, die New Bretagne hinter sich gelassen hat, um eine freiberufliche Schriftstellerin zu werden, findet sich in der verschlafenen Grenzstadt Rosewater wieder. Ein Auftrag einer lokalen Zeitung führt Harley auf die Jagd nach dem Vermögen eines vermissten Mannes. Alleine muss sie sich allerdings nicht durch den Westen schlagen. Fünf Begleiter unterstützen sie dabei.

Erscheinen soll „Rosewater“ im Laufe des nächsten Jahres für den PC, Linux und Mac. Die Steam-Seite ist bereits eingerichtet. „Lamplight City“ könnt ihr unter diesem Link erwerben.

Rosewater Announcement Trailer

