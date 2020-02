Someday You’ll Return – Release-Termin und Trailer des Horrorspiels

CBE Software, das in Tschechien ansässige Zwei-Mann-Entwicklerstudio, hat vor kurzen bekannt gegeben, dass das Story-getriebene, psychologische First-Person-Horrorspiel „Someday You’ll Return“ am 14. April für PC erscheinen wird. Eine Version Xbox One und PlayStation 4 soll später in diesem Jahr entwickelt werden.

In „Someday You’ll Return“ schlüpft man in die Rolle von Daniel und erlebt eine Geschichte von Vaterschaft, Ängsten, Lügen und der Weigerung, die eigene Vergangenheit zu akzeptieren. Daniel ist auf der Suche nach seiner weggelaufenen Tochter Stela. Die Suche zwingt ihn an einem Ort zurück, den er geschworen hat, nie wieder zu besuchen.

Der Titel spielt in einem tschechischen Wald und bedient sich uralten Mythen. Manche davon stammen aus dem 9. Jahrhundert. Zu diesen Horrorelementen kommen auch Survival-Elemente. Dazu gehören unter anderem Crafting und Kräuterkunde. Hinzu kommen Mechaniken wie Spurensuche, Schleichen und Klettern. Außerdem sollen durch ein „Karma-System“ die eigenen Aktionen Auswirkungen auf das Ende der Geschichte haben.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

SOMEDAY YOU'LL RETURN | Release Date Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung