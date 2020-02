Surviving the Aftermath – Das Update 4 steht bereit

„Surviving the Aftermath“ befindet sich weiterhin in der Early-Access-Phase, die derzeit via Epic Games Store und Xbox Game Preview verfügbar ist. Die Entwickler der Iceflake Studios veröffentlichten regelmäßig Updates, die neue Features hinzufügen.

Das Update 4 trägt den Namen „Great Minds“, das neue Anführer von Gesellschaften auf der Weltkarte, einen überarbeiteten Tech-Tree, verbesserte Grafiken der Kolonie und vieles mehr dem postapokalyptische Kolonie-Aufbauspiel hinzufügt.

Die Features von Update 4: Great Minds im Überblick (Herstellerangaben)

Gesellschaftliche Verbesserungen Gesellschaften auf der Weltkarte haben jetzt Anführer, denen die Spieler bei der Interaktion mit anderen Kolonien begegnen. Derzeit gibt es zehn verschiedene Anführer mit jeweils eigenen Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten. Diese Anführer gewinnen in Zukunft mehr an Bedeutung, da die Gameplay-Funktionen, um Diplomatie, Handeln und weitere Features erweitert werden.

Überarbeiteter Tech-Tree Der Technologiebaum wurde von Grund auf neu aufgebaut und verfügt nun über fünf Hauptforschungslinien mit alternativen Routen und optionalen Unterzweigen. Die Erforschung des Technologiebaums bis hin zur Komplettierung der Technologiepunkte benötigt zusätzliche Zeit. Das Freischalten des Tech-Trees beinhaltet neben neuen Gebäuden auch Upgrades bestehender Strukturen. Insgesamt gibt es 78 Technologien, diese werden in zukünftigen Updates noch erweitert.

Grafische Verbesserungen Die Ansicht auf die Kolonie wurde optisch grundlegend überarbeitet. Dazu gehören aktualisierte Nachbearbeitungseffekte, Verbesserungen der Wiedergabetreue, Höhenunterschiede bei ausgewachsenen Bäumen und vieles mehr.



Zusätzlich zu diesen Funktionen enthält dieses Update eine Reihe von Verbesserungen, die von der Community gefordert wurden. Die Patch-Notes zu Update 4: Great Minds finden sich hier und das Entwicklertagebuch hier.

Wenn die Entwicklung weiterhin nach Plan verläuft, dann könnte die Vollversion von „Surviving the Aftermath“ gegen Ende des Jahres für weitere Plattformen erscheinen.

Surviving the Aftermath - Update 4: Great Minds Teaser

Quelle: Pressemitteilung