Yuppie Psycho – Vinyl erscheint via Black Screen Records

Vergangenes Jahr veröffentlichten die Entwickler Baroque Decay (The Count Lucanor) mit Yuppie Psycho ihr neustes Werk für den PC via Steam. Das Spiel erzählt die Geschichte von Brian Pasternack, der seinen ersten Tag in einem der größten Unternehmen der Welt namens Sintracorp erlebt. Jedoch stellt sich schnell heraus, dass eine „Hexe“, deren Macht den Erfolg des Unternehmens überhaupt erst möglich gemacht hat, zurückgekehrt ist, um seine Mitarbeiter zu quälen.

Der Soundtrack des schrägen Survival-Horror-Spiels, den es bereits in digitaler Form gibt und von Michael „Garoad“ Kelly (VA-11 HALL-A OST) komponiert wurde, erscheint in Kürze auf der guten, alten und physischen Vinyl. Möglich macht dies abermals das Kölner Unternehmen Black Screen Records.

Die Vinyl-Veröffentlichung umfasst 24 Musikstücke, die Michael Kelly selbst ausgewählt hat. Alle Songs wurden von Christian Bethge im RAMA Tonstudio für die kommende Vinyl-Auflage aufgearbeitet und werden bei Optimal Media in Deutschland gepresst.

Die erste Pressung wird auf einer limitierten Auflage erscheinen -- und zwar mit zwei 180 Gramm schweren, klaren Vinyl samt roten und grünen Spritzern. Die Höhe der Auflage wollte Black Screen Records nicht verraten. Die Käufer der Vinyl erhalten einen Download-Code, mit dem sie den gesamten Soundtrack von Bandcamp herunterladen können. Außerdem gibt es einen „Yuppie Psycho“-Pin obendrauf.

Läuft alles nach Plan, so wird die Vinyl voraussichtlich im kommenden April das Licht der Welt erblicken. Wer sich das gute Stück sichern möchte, der sollte diesen Link folgen.

Yuppie Psycho - Reveal Trailer

Quelle: Black Screen Records