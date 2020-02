Call of Duty: Modern Warfare – Trailer zum Start von Saison 2

Seit gestern ist die zweite Saison von „Call of Duty: Modern Warfare“ angelaufen. Passend haben Activision und Entwickler Infinity Ward einen neuen Trailer präsentiert, der erste Eindrücke von den neuen Inhalten liefert. In „CoD:MW – Saison 2“ erwartet die Spieler neue Maps, Herausforderungen und Belohnungen.

Hinzu wird die Story dort fortgesetzt, wo sie zuletzt aufhörte. Streitkräfte der Koalition und des Treuebunds müssen Ihre Differenzen beiseitelegen und zusammenarbeiten, um eine nukleare Katastrophe abzuwenden und herauszufinden, wo Al-Qatala einen russischen Atomsprengkopf versteckt hält. Saison 2 bietet einen kontinuierlichen Strom aus neuen Inhalten für alle Spieler von „Modern Warfare“, wobei jede Woche neue Inhalte und Listen veröffentlicht werden.

„Die Reaktion der Community auf Modern Warfare war seit der Veröffentlichung überwältigend, und wir freuen uns, einige der legendären, bei den Fans besonders beliebten Maps und den legendären Modern Warfare-Charakter Ghost zurückzubringen“, erläutert Patrick Kelly, Co-Studioleiter und Creative Director bei Infinity Ward. „Es ist unser erklärtes Ziel, den Spaß mit immer neuen Inhalten weiter anzuheizen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler endlich all das erleben können, was Saison 2 zu bieten hat.“

Neue Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer-Maps:

Mit ‚Rust‘ kehrt eine der beliebtesten Multiplayer-Maps aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zurück, auf der Spieler in einen Kampf bei einer Ölquelle in der Wüste gestürzt werden. Im neuen ‚Atlas Superstore‘ betreten die Spieler ein riesiges Ladengeschäft, das von Al-Qatala-Streitkräften besetzt gehalten wird. Im weiteren Verlauf der Saison wird dann noch ‚Khandor Hideout‘ in die Rotation aufgenommen. Dieses abgelegene Wüstenschlachtfeld ist auf verschiedene Taktikten und diverse Spielstile ausgelegt.

Neue Bodenkrieg-Map

Auf ‚Zhokov Boneyard‘, einem Flugzeugschrottplatz in Verdansk, können die Spieler mit einem Panzer durch Gebäude walzen, sich die perfekte Scharfschützenposition suchen oder mit gezückten Waffen ins Getümmel stürmen.

Neue Feuergefecht-Maps

Der „Modern Warfare“-Klassiker ‚Rust‘ gibt es mit einem neuen Setting für 2v2-Nahkampfgefechte. Auf der Map ‚Bazaar‘, die im weiteren Verlauf der Saison veröffentlicht wird, erleben die Spieler Feuergefechte auf den engen Straßen von Urzikstan.

Neue Multiplayer-Modi

Im wiederkehrenden Feuergefecht-Turnier treten Spieler in 2v2-Schusswechseln gegeneinander an, um sich gegenseitig zu eliminieren und Belohnungen zu gewinnen. Zusätzlich können alle Fans in der Liste mit den Regeln der „Call of Duty League“ wie die Profis spielen. Im weiteren Verlauf der Saison werden noch andere Modi veröffentlicht, inklusive des ‚Sprengkommando‘-Modus, in dem zwei Teams gegeneinander antreten, um abwechselnd Bombenplätze anzugreifen bzw. zu verteidigen.

Neue Prüfungen

Saison 2 wird vier neue Prüfungen enthalten, wo Spieler eine 3-Sterne-Bewertung und EP verdienen können. Im ‚Quad-Rennen‘ gilt es, den Kurs in der schnellsten Zeit zu meistern. ‚Scharfe Granate!‘ ist die Trainingseinheit, um die Wurffähigkeiten mit Primärausrüstung gegen Ziele zu verfeinern. In ‚Prices Schießstand‘ wird das Urteilsvermögen geschärft, indem die Spieler gegen Wellen antreten, in denen sich neben Feinden auch Zivilisten befinden. In der Neuauflage von ‚Hinter feindlichen Linien‘ müssen alle feindlichen Kämpfer im Einsatzgebiet so schnell wie möglich aufgespürt und ausgeschaltet werden.

Dazu bietet das Battle Pass-System mit dem Start von Saison 2 neue Inhalte, wenn die Spieler zwei neue funktionale Waffen, 300 COD-Punkte, Visitenkarten und mehr einfach durchs Spielen freischalten. Alle, die ihr Spiel mit über 170 verdienbaren Objekten erweitern wollen, können außerdem für 1.000 Call of Duty-Punkte Saison 2 des Battle Pass kaufen, um über 100 neue Inhaltsstufen freizuschalten.

Besitzer des Saison 2-Battle Pass erhalten direkt die Freischaltung des Charakters Simon ‚Ghost‘ Riley, Operator des Sonderkommandos und spielbar in allen Multiplayer- und Spezialeinheit-Modi, sowie Zugriff auf noch mehr Waffenbaupläne, EP-Token, Operator-Skins, Herausforderungen und Uhren. Außerdem ist das Battle Pass-Bundle mit denselben Inhalten samt 20 Stufensprüngen erhältlich, um direkt neue Ausrüstung freizuschalten und den Fortschritt zu beschleunigen.

Offizieller Trailer für Call of Duty®: Modern Warfare® Saison Zwei [DE]

