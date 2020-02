Empire of Sin – Release soll im Herbst 2020 erfolgen

Letztes Jahr kündigten Paradox Interactive und Entwicklerstudio Romero Games das Strategiespiel „Empire of Sin“ für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Mac und PC an. Die Verantwortlichen haben jetzt mitgeteilt, dass das Spiel im Herbst 2020 für die Plattformen erscheinen sollen.

„Wir bei Paradox Interactive haben zusammen mit unseren Partnern bei Romero Games eine ehrgeizige Vision für Empire of Sin. Daher haben wir uns dafür entschieden, dass wir mehr Entwicklungszeit benötigen“, sagt Ebba Ljungerud, CEO bei Paradox. „Das erlaubt uns, ein Spiel abzuliefern, welches unsere Community verdient und unsere Standards erfüllt.“

„Die Herausforderung, ein Spiel zu entwickeln, wie noch niemand zuvor, ist genau das -- eben ein Spiel zu entwickeln, wie es noch keiner davor entwickelt hat. Es braucht Zeit alles richtig zu machen und es gibt uns einige einzigartige Möglichkeiten. Ich bin dankbar dafür, dass wir nun zusätzliche Zeit haben, dem Spiel den nötigen Feinschliff zu geben“, sagt Brenda Romero von Romero Games. „Die Unterstützung und Begeisterung unserer Community für Empire of Sin ist einfach unglaublich. Wir hoffen, dass die Spieler, wenn sie dann in dem Chicago unterwegs sein werden, das wir erschaffen haben, davon überzeugt sein werden, dass sich das Warten gelohnt hat!“

In dem Spiel werdet ihr in das Herz Chicagos zur Zeit der Prohibition geschickt. Als Oberhaupt eines Verbrechersyndikats zieht ihr die Fäden, um eure Gang zu steuern und die Nachbarschaft zu dominieren. Die Kämpfe in „Empire of Sin“ werden rundenbasiert ausgetragen. In der Stadt Chicago könnt ihr mit diversen Charakteren interagieren. Jeder von ihnen soll ein eigenes Wesen besitzen. Wer nicht auf euer Kommando hört, der kann bedroht, verführt oder umgebracht werden.

Des Weiteren lassen sich Allianzen bilden, aber auch brechen. Die Polizisten können bestochen werden, damit sie einfach mal wegsehen. Ihr könnt selbst entscheiden, welchen Weg ihr einschlägt. Entweder versucht ihr mit Gewalt an die Macht zu kommen oder mit weltweiter Bekanntheit. Aber auch durch geschickten Handel ist es möglich, genug Einfluss zu verdienen.

