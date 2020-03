Void Terrarium – NIS America kündigt ein Rougelike-RPG an

Für den kommenden Sommer kündigte NIS America mit „Void Terrarium“ ein Rougelike-RPG an, das sich derzeit für die PlayStation 4 und Nintendo Switch in der Entwicklung befindet. Das Spiel versetzt euch in eine Welt, die aufgrund eines toxischen Pilzbefalls unbewohnbar geworden ist.

In den Mittelpunkt der Geschichte rücken ein aussortierter Wartungsroboter und das Mädchen namens Toriko, die scheinbar der letzte noch lebende Mensch auf der Welt ist. Um sie zu beschützen bauen der ausrangierte Roboter und eine künstliche Intelligenz namens factoryAI einen Rückzugsort für Toriko, ein Terrarium, da sie in der Außenwelt ansonsten keine Überlebenschance besitzen würde.

Der Roboter muss im Ödland nach Ressourcen suchen und die dort wandelnden Maschinen sowie mutierten Kreaturen bekämpfen, um Toriko zu stärken und um sie vor Krankheiten zu beschützen. Während sich der Roboter durch das Ödland bewegt, entscheidet sich Torikos Schicksal.

Void Terrarium - Announcement Trailer (PS4, Nintendo Switch) (EU - English)

Quelle: Pressemitteilung