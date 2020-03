Amnesia: Rebirth – Frictional Games stellt das Sequel zu Amnesia: The Dark Descent vor

Im Jahre 2010 veröffentlichten die Entwickler von Frictional Games das Horror-Spiel „Amnesia: The Dark Descent“. Rund drei Jahre später folgte mit „Amnesia: A Machine for Pigs“ ein indirekter Nachfolger, der bei den Fans der Reihe nicht so gut ankam. Die Entwicklung des Spiels übernahmen die Mannen von The Chinese Room (Dear Esther).

Mit „Amnesia: Rebirth“ soll in diesem Jahr ein richtiges Sequel für den PC und für die PlayStation 4 erscheinen. Die Entwicklung wird dieses Mal nicht ausgelagert, wie Frictional Games mitteilte. Stattdessen möchten sie zurück zu den Wurzeln der Serie kehren.

In „Amnesia: Rebirth“ rückt Tasi Trianon in den Mittelpunkt der Geschichte, die tief in der Wüste Algeriens aufwacht. Sie muss die Scherben der kaputten Vergangenheit zusammenfügen. Auf ihren Fersen ist eine Kreatur, die sich von ihrer Angst nährt.

Das Spiel erscheint voraussichtlich im kommenden Herbst. Einen ersten Trailer veröffentlichte Frictional Games ebenfalls:

Amnesia: Rebirth - Announcement trailer

Quelle: Pressemitteilung