Murder by Numbers – Launch-Trailer zum Release

Das Detektiv-Rätsel-Adventure „Murder by Numbers“ erscheint für Nintendo Switch und PC erhältlich. Mediatonic und The Irregular Corporation bieten es für 12,49 Euro (UVP) an. Wer sich das Spiel in der Einführungswoche holt, der bekommt 10% Rabatt auf den UVP.

In dem Spiel befinden wir uns im Jahr 1996. Als der Manager der Fernsehdetektivin Honor Mizrahi plötzlich und kurz nach ihrer Entlassung Tod aufgefunden wird, -- ruht das Scheinwerferlicht der Verdächtigung nun fest auf ihr. Als Spieler wird man Honor zusammen mit ihrem Aufklärungsroboter SCOUT dabei helfen, ihren Namen reinzuwaschen. Um dies zu schaffen gilt es eine Reihe schrulliger Charaktere zu verhören, Pixelrätsel zu lösen und an verschiedenen Orten Hinweise zu sammeln.

Das Spiel wurde von Spielregisseur Ed Fear (The Swords of Ditto, Heavenstrike Rivals) entworfen. Außerdem ist Hato Moa (Hatoful Boyfriend) mit an Bord, der einige der bunten Figuren entworfen hat, sowie Komponist Masakazu Sugimori, der bereits die Soundtracks zu „Phoenix Wright: Ace Attorney“, „Viewtiful Joe“ und „Ghost Trick“ entworfen hat.

