Rock of Ages 3: Make & Break – Release-Termin in Stein gemeißelt

Bereits im August 2019 hat Modus Games zusammen mit dem ACE Team und Giant Monkey Robot „Rock of Ages 3: Make & Break“ für dieses Jahr angekündigt. Jetzt haben die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen gemacht und den offiziellen Release-Termin verraten. So erscheint das Spiel am 2. Juni 2020 für PC, NIntendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. Die Bekanntgabe wurde passend von einem Entwicklervideo begleitet.

„Rock of Ages 3: Make & Break“ ist ein Mix aus Tower Defense und schneller, arcade-iger Zerstörung mit einem riesigen Felsbrocken. Die Action wird vor dem Hintergrund humoristischer Neuinrepretation historischer Ereignisse als Kampagne und andere Spielmodi für die Spieler als große Roll-Strecke entfaltet. Dank eines Level-Creator kann man eigene Strecken erstellen und sie mit anderen Spielern teilen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Rock of Ages 3 - Ankündigungsvideo für Veröffentlichungsdatum - Verfügbar ab 2. Juni! [GER]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung