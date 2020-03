Industries of Titan startet im April in die Early Access-Phase

Entwickler Brace Yourself Games arbeiten schon seit geraumer Zeit an „Industries of Titan“. Die industrielle Aufbau-Simulation / Strategie-Spiel, die auf dem Saturnmond Titan spielt, wird wenigen Wochen für den PC erscheinen, wie die Macher heute bekannt gaben.

So wird „Industries of Titan“ am 14. April 2020 das Licht der Welt erblicken. Die Entwickler schicken den Titel jedoch in die Early Access-Phase. Während der Entwicklung möchten Brace Yourself Games das Feedback der Spieler einsammeln, um das Spiel in den kommenden Monaten weiter zu verbessern.

Die interessierten Spieler müssen jedoch auf den Epic Games Store zurückgreifen, da „Industries of Titan“ dort dank einer Vereinbarung zwischen Epic Games und Brace Yourself Games exklusiv erscheint. Ein neuer Trailer präsentiert euch allerhand Gameplay aus dem kommenden Spiel: