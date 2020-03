Deliver Us The Moon – Neuer Trailer zur kommenden Konsolen-Version

Die Teams von Wired Productions und KeokeN Interactive werden ihren Sci-Fi-Thriller „Deliver Us The Moon“ in einem Monat für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichen.

Um auf den nahenden Release einzustimmen, wurde jetzt der „Blackout“-Trailer veröffentlicht. Dieser wirft einen der einen Blick auf die Hintergrundgeschichte des Spiels und zeigt was die Umstände zum Beginn des Spiels verursacht hat. Eine normale Unterhaltung zwischen zwei Crew-Mitgliedern der Pearson Raumstation wird schnell zu einer panischen Diskussion, als einer der beiden Ingenieure eine Reihe an seltsamen Werten von der Mondoberfläche erhält…

„Deliver Us The Moon“ ist bereits für PC erhältlich und wird ab dem 24. April für Xbox One und PS4 erhältlich sein. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Deliver Us The Moon | Blackout Trailer | PlayStation 4 | Xbox One

Quelle: Pressemitteilung