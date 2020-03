Cities: Skylines – Launch-Trailer der „Sunset Harbor“-Erweiterung

Mit „Sunset Harbor“ kommen neue Transportwege und die neue Fischereiindustrie in die digitalen Städte von „Cities: Skylines“. Zum Release auf PC, Xbox One und PC präsentierten Paradox Interactive und Entwicklerstudio Colossal Order den Launch-Trailer, der ein paar Eindrücke von den Inhalten liefert, die es für 14,99 Euro (UVP) gibt.

„Die Teams von Paradox Interactive und Colossal Order sind froh darüber, dass wir unserer Community aufmerksam zugehört haben und nun einige der am häufigsten gewünschten Inhalte in Sunset Harbor hinzufügen konnten“, so Erika Kling, Cities: Skylines-Produktmanagerin bei Paradox Interactive. „Die Spieler wünschten sich neue Transportmöglichkeiten, vor allem den Trolleybus-Service, und wir bringen diesen nun zusammen mit der brandneuen Fischereiindustrie für Spieler, die sich nach mehr maritimen Inhalten sehnen.“

Cities: Skylines -- Sunset Harbor – Features (Herstellerangaben):

Unten im Meer: Die Spieler entdecken die neue Fischereiindustrie und übernehmen die Kontrolle über Fischerboote auf See und Fischfarmen und erschließen so neue Industriezweige für ihre Städte. Dabei stellen sie sicher, dass vier neue Policies eingehalten werden, damit die Unternehmen den frischesten Fisch an die Lebensmittelgeschäfte liefern können.

Wasser marsch! Keine offenen Wasserquellen? Kein Problem! Mit den neuen Wasseraufbereitungsanlagen, die Abwasser für zusätzliche Verwendungen aufbereiten.

Busse, Busse, wir brauchen Busse! Die Spieler entdecken und nutzen das neue Bussystem für den Transport ihrer Bürger, einschließlich des Fernbusdienstes für den Transit zwischen Städten auf der Autobahn. Der Trolleybus-Service bietet eine umweltfreundliche Reisemethode mit elektrischem Antrieb mithilfe von Oberleitungen.

Abheben mit Stil: Die Spieler können dem Verkehr am Boden entfliehen, indem sie mit dem Passagierhubschrauber-Service abheben und Menschen und Orte auf eine ganz neue Art und Weise verbinden. Der brandneue Luftfahrt-Club ermutigt auch Kleinflugzeugbesitzer zur Teilnahme an der Freizeitfliegerei, was zur Attraktivität und Unterhaltung einer Stadt beiträgt.

Fünf neue Maps: Der perfekte Ort für die perfekte Stadt! Sunset Harbor bietet den Spielern eine Vielzahl verschiedener Karten mit borealen, tropischen und gemäßigten Gebieten.

Einer für alle: Verkehrsknotenpunkte verbinden verschiedene öffentliche Verkehrsnetze und erleichtern den Bürgern den Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln.

Müllentsorgung: Die Spieler verbessern ihre Müllmanagementfähigkeiten mit Transfereinrichtungen, die eine einfachere Handhabung des Mülls ermöglichen, ohne das Stadtlayout und den Grundstückswert zu beeinträchtigen.

Neben „Sunset Harbor“ wurde auch das „Content Creator Pack: Modern Japan“ und „Cities: Skylines -- Coast to Coast Radio“ veröffentlicht. Spieler können ihrer Metropole mit einer Reihe neuer Assets von Modder Ryuichi Kaminogi nun ein japanisches Flair verleihen, während sie neuen Songs von DJ Toni G lauschen. Das „Content Creator Pack: Modern Japan“ und „Coast to Coast Radio“ sind jeweils für 4,99 Euro bzw. 3,99 Euro auf Steam und 4,99 Euro bzw. 3,99 Euro auf Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Cities: Skylines Sunset Harbor | Release Trailer | Available NOW

Quelle: Pressemitteilung