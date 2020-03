NieR Replicant – Square Enix kündigt Remaster für die aktuelle Generation an

Vor rund 10 Jahren veröffentlichte Square Enix das Action-Rollenspiel „NierR Replicant“ in Japan. Das Spiel erschien zur damaligen Zeit für die PlayStation 3 und Xbox 360 und ist gleichzeitig der Vorgänger von „NieR: Automata“.

Zum Jubiläum kündigte Square Enix eine Neuauflage an, die für die PS4, Xbox One und für den PC (Steam) erscheinen wird. Umfangreiche Informationen zur Umsetzung gibt es jedoch noch nicht. Für die Entwicklung des Remaster ist das Studio Toylogic verantwortlich.

„NieR Replicant“ lässt euch in die Rolle des Protagonisten Nier schlüpfen, der sich entschlossen auf die Suche nach einem Heilmittel für seine Schwester Yonah macht, die an einer mysteriösen Krankheit leidet. Außerhalb Japans erschien „NieR“ unter den Namen „NieR Gestalt“. Hier unterschied sich die Geschichte ein wenig. So ist Nier der Vater von Yonah und nicht der Bruder.

Noch ist nicht bekannt, wann „NieR Replicant“ erscheint. Square Enix veröffentlichte einen ersten Teaser zum Spiel: