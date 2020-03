The Outer Worlds – Neuer Release-Termin für Nintendo Switch steht

Eigentlich sollte das Sci-Fi-Action-RPG „The Outer Worlds“ Anfang März für Nintendo Switch erscheinen. Nachdem der Release auf unbekannte Zeit verschoben wurde, haben Obsidian Entertainment, Virtuos Games und Private Division jetzt den neuen Release-Termin verraten.

„The Outer Worlds“ wird am 5. Juni 2020 als Download sowie Box-Version erscheinen und für 59,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Am Veröffentlichungstag wird ein Day-One-Patch den Release begleiten, der bis zu 6GB in Anspruch nehmen kann. Dieser Patch verbessert die allgemeine Spielerfahrung mit hochauflösenden Texturen, Optimierungen am Gameplay und vielem mehr.

