Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered für PS4 erschienen

In den vergangenen Monaten keimten des Öfteren diverse Gerüchte auf, dass Activision ein Remaster des Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in der Mache hat. Jetzt gab Activision bekannt, dass die Remastered Edition nur die Einzelspieler-Kampagne beinhaltet und ab sofort für PlayStation 4 erhältlich ist.

Der Release für PC und Xbox One soll am 30. April 2020 folgen. Fans können das Spiel bereits vorbestellen und sich das „UDT-Ghost-Bundle“ für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ als Boni sichern.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurde erstmals 2009 veröffentlicht und ursprünglich von Infinity Ward entwickelt. Der Shooter war eine direkte Fortsetzung von „Call of Duty 4: Modern Warfare“, dem spirituellen Vorgänger von „Call of Duty: Modern Warfare“, das 2019 das Licht der Welt erblickte. Das Remaster von „CoD 4“ erschien im Jahre 2016 zusammen mit „Call of Duty: Infinite Warfare“. Geboten wurden eine überarbeitete Kampagne und ein überarbeiteter Mehrspielermodus.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered - Offizieller Trailer [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Activision