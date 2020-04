Endzone – A World Apart – Intro zum Start der Early Access-Phase

Heute öffnet sich die postapokalyptische Welt von „Endzone – A World Apart“ und die Überlebenden setzten auf eure Fähigkeiten, um in den harschen Umgebungen für ihr Überleben zu sorgen. Das Survival-Aufbaustrategiespiel wird heute um 16 Uhr via Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier) als Early Access-/ In Development-Version erscheinen und 23,99 Euro (UVP) kosten.

Hinzu gibt es für 33,99 Euro (UVP) die „Save the World“-Edition, die den offiziellen Soundtrack umfasst, sowie den besonderen Dank der Entwickler und die Gewissheit, etwas Gutes getan zu haben, denn: Gemeinsam mit der Non-Profit-Wohltätigkeitsorganisation OneTreePlanted pflanzt Assemble Entertainment pro verkaufter „Save the World“-Edition einen Baum.

Diese Aktion läuft parallel zur Wishlist-Aktion, wo Assemble Entertainment 500 Bäume pro 10.000 Steam-Wishlist-Einträge pflanzt. Bereits am Dienstag wurde der Meilenstein von 100.000 Wishlist-Einträgen erreicht. Das sind mindestens 2000 Bäume, die mit dem Partner OneTreePlanted gepflanzt werden. Die Webseite von OneTreePlanted findet ihr hier: KLICK!

Kommen wir zurück zum Spiel. Der Start der Early Access-Phase ist natürlich nur der Anfang. Bereits diesen Monat soll das erste Content-Update folgen, welches Expeditionen und neue Nebenaufgaben ins Spiel bringt. Im Mai steht dann das nächste große Content-Update an, das unter anderem Szenarien enthalten wird. Wo die Reise nach diesen beiden Updates hingeht, hängt im Wesentlichen vom Feedback und den Wünschen der Community ab.

Das Spiel versetzt euch etliche Jahre in die Zukunft. Im Jahr 2021 brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzen die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die man Endzonen nennt. 150 Jahre nach der Apokalypse wagen sich die Menschen unter euren Kommando wieder an die Oberfläche. Eure Fähigkeiten sind gefordert, um in der lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen das Leben der Menschen zu sichern.

Weitere Informationen rund um „Endzone – A World Apart“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Endzone - A World Apart | Release Trailer DE

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung