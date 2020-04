Xbox Game Pass – Weitere Neuigkeiten im April 2020

Microsoft hat diesen Monat noch weitere Neuigkeiten für Abonnenten des Xbox Game Pass (PC und Xbox One) vorbereitet. Während es bereits Zugang zu diversen Spielen diesen Monat gab (siehe hier), wird diese Liste in den kommenden Tagen erweitert. Bereits heute wird „The Long Dark“ auf Xbox One freigeschaltet. Hier die Übersicht:

Demnächst im Xbox Game Pass für Konsole:

16. April – The Long Dark

21. April – Gato Roboto

23. April – Deliver us the Moon

30. April – HyperDot

30. April – Levelhead

Diese Spiele verlassen den Game Pass für Konsole:

Bomber Crew

Braid

Full Metal Furies

Metal Slug 3

The Banner Saga 2

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Demnächst im Game Pass für PC (Beta)

Deliver us the Moon

Gato Roboto

Gears Tactics

HyperDot

Levelhead

The Long Dark

Machinarium

Diese Spiele verlassen den Game Pass für PC (Beta)

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Full Metal Furies

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Quelle: Pressemitteilung