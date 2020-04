Shadow Arena – Starttermin für Steam Early Access-Phase steht fest

Nachdem das Team von Pearly Abyss vor kurzen die letzte Beta-Phase des heldenbasierten Arena-Brawlers „Shadow Arena“ beendete, folgte jetzt die Bekanntgabe des Starttermins der Early Access-Phase. Diese startet am 21. Mai 2020 und bietet jeden interessierten Spieler die Möglichkeit, die Mischung aus MOBA, Battle Royale und MMO, kostenlos auf Steam zu spielen.

In dem Spiel treten 40 Spieler in einer Schlacht gegeneinander an. Die Spieler können zwischen neun Charakteren mit einzigartigen Kampfstilen auswählen. Um es an die Spitze zu schaffen, müssen sie Monster töten, Loot sammeln und damit ihre Ausrüstung und Statuswerte verbessern. Das Wichtigste für den Sieg sind allerdings perfekt getimte Angriffe und Ausweichmanöver.

Des Weiteren soll das Spiel drei Gameplay-Modi bieten. Im Solo-Modus können Spieler mit ihren Kampffähigkeiten glänzen, während es im Team-Modus auf komplexes strategisches Gameplay ankommt. Im Duo-Modus wartet eine Art von Koop-PvP. Im KI-Modus können Spieler ihre Fähigkeiten gegen Bots perfektionieren.

Hier findet ihr „Shadow Arena“ auf Steam: KLICK!

Early Access Announcement | Shadow Arena

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung