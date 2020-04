Adam’s Venture: Origins – Adventure kommt für Nintendo Switch

Das 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienene Puzzle-Adventure „Adam’s Venture: Origins“ wird Ende Mai auf für Nintendo Switch erscheinen. Publisher SOEDESCO bringt das von Vertigo Games entwickelte Spiel am 29. Mai 2020 für die Konsole aus dem Hause Nintendo heraus. Die Veröffentlichung erfolgt digital. Eine Box-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die Story von „Adam’s Venture: Origins“ startet in den 1920er Jahren. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Adam, einem jungen Mann mit wahrlich abenteuerlustigem Geist. Adam, der von seinem Vater, dem Theologen George, großgezogen wurde, liebte all die Geschichten über antike Artefakte und das Geheimnis von Eden.

Als sein Vater ihn als wissenschaftlichen Mitarbeiter anheuerte, war es für Adam aufgrund seines rastlosen Geistes ein Leichtes, seinen staubigen alten Job aufzugeben und Abenteurer zu werden. In Begleitung seiner zuverlässigen Begleiterin Evelyn, einer unabhängigen Frau, die in Oxford erfolgreich Geschichte studiert hat, zieht er los, um das Geheimnis von Eden zu lüften.

Adam's Venture: Origins | Release Date Trailer

