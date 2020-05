World of Tanks – Trailer zum Release von „Road to Berlin“

Mit „Road to Berlin“ haben die Entwickler von Wargaming gestern einen neuen PvE-Modus für „World of Tanks“ veröffentlicht. Um den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa zu Ehren, wird der neue Spielmodus vom bis einschließlich 18. Mai kostenlos zur Verfügung stehen.

„Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Mit dem Road to Berlin genannten PvE-Modus möchten wir die Menschen auf der ganzen Welt an diesen Tag erinnern“, erklärt Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks.

In dem Modus werden sich Spieler einer von fünf Einheiten anschließen, um gemeinsam auf der Seite der sowjetischen, US-amerikanischen oder britischen Streitkräfte ins Gefecht zu ziehen. Unter dem Einsatz einzigartiger Fähigkeiten wie Luft- und Artillerieschläge oder spezieller Munition müssen die Spieler unterschiedliche und aufeinanderfolgende Missionsziele auf vier neuen Karten erfüllen. Es gilt spezielle Gebiete zu erobern und anschließend zu verteidigen oder bestimmte gegnerische Ziele auszuschalten. Nur Spieler, die mit ihren vier anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten werden auch erfolgreich sein.

Wer sie auf die „Road to Berlin“ begibt, kann Belohnungen, wie kosmetische Anpassungen, Ausrüstungsgegenstände, und eine spezielle Medaille erhalten. Als Hauptbelohnung wartet der sowjetische schwere Panzer IS-2 mit Abstandspanzerung.

Alle Informationen rund um den „World of Tanks“-Modus „Road to Berlin“ findet ihr auf der offizielle Homepage des Free-2-Play-Spiels (siehe hier).

Weg nach Berlin: Details zum Event [World of Tanks Deutsch]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung