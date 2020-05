Civilization VI – Neuer Season-Pass mit mehreren DLCs angekündigt

Das Strategiespiel „Sid Meier’s Civilization VI“ wird in den nächsten Monaten mit neuen Inhalten erweitert. Dies teilte 2K zum Start der Woche mit. Bei dem sogenannten „New Frontier-Pass“ handelt es sich um einen neuen Season Pass, der acht neue Zivilisationen, neun neue Anführer und sechs neue Spielmodi umfasst. Außerdem sollen noch weitere Inhalte hinzukommen, die 2K nicht näher beschrieb.

„Vor vier Jahren haben wir Civilization VI erstmals angekündigt, und wir sind überwältigt von der Unterstützung, die wir seitdem von den Fans und Spielern erfahren“, so Ed Beach, Franchise Lead Designer bei Firaxis Games. „Mit den beiden großen Erweiterungen Rise and Fall und Gathering Storm, den über vier Jahre eingeführten Balance-Anpassungen und noch mehr hat sich Civilization VI zum Flaggschiff der gesamten Reihe entwickelt.“

„Wir sind begeistert, Civilization VI mit noch mehr Inhalten erweitern zu können, auf die sich langjährige Fans und neue Spieler der Reihe in den kommenden Monaten freuen können“, ergänzt Anton Strenger, Lead Game Designer bei Firaxis Games. „Der New Frontier-Pass gibt uns neue Möglichkeiten, uns mit der Community zu verbinden, während wir neue Inhalte entwickeln und in regelmäßig geplanten Abständen veröffentlichen.“

Die Inhalte werden in sechs zusätzlichen DLC-Paketen veröffentlicht, die zwischen dem 21. Mai 2020 bis März 2021 erscheinen. Die Veröffentlichung der einzelnen Pakete erfolgt im Zweimonatsrhythmus.

Mehr über „Civilization 6“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns KLICK!

Civilization VI - Developer Update - New Frontier Pass

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung