Harvest Moon: One World – Ankündigung für die Nintendo Switch, Release noch 2020

Die „Harvest Moon“-Spielserie wird in diesem Jahr mit einem neuen Titel erweitert. Dies gaben Natsume Inc. und Rising Star Games heute bekannt. Das kommende Spiel hört auf den Namen „Harvest Moon: One World“ und soll noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen.

In der Landwirtschaftssimulation müsst ihr abermals euren eigenen Hof bewirtschaften. Am Anfang ist quasi das Nichts. Euch erwartet eine Welt ohne Tomaten, Erdbeeren und Kohl. Ein altes Buch gibt Hinweise und Tipps, wie es einst mit den kostbaren Lebensmitteln war. Für „Harvest Moon: One World“ entwickelten die Macher eine komplett neue Engine.

„Harvest Moon: One World ermöglicht es SpielerInnen, die Welt von Harvest Moon auf neue Art und Weise zu erleben. Wir sind überzeugt, dass diese Welt sowohl Fans als auch Neulinge der Serie ansprechend finden“, sagt Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume. „Harvest Moon hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt, dabei aber immer den traditionellen, familienfreundlichen Spaß am bäuerlichen Leben bewahrt, für den die Serie bekannt ist. Mithilfe der neuen Engine und der neuen Grafik wird das Spieleerlebnis noch weiter aufgewertet. Wir freuen uns jetzt schon darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu Harvest Moon: One World bekanntzugeben.“

Bildmaterial zu „Harvest Moon: One World“ gibt es noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung