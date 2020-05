Liberated – Die Nintendo Switch-Version erscheint im Juni

Das spielbare „Tech-Noir-Graphic-Novel“ namens „Liberated“ erscheint Anfang Juni für die Nintendo Switch. Das Werk des Entwicklers Atomic Wolf verbindet das klassische Comic-Erlebnis mit einem Videospiel. Ermöglicht wird dies durch das Framework der Entwickler von L.inc.

„Liberated“ spielt in der nahen Zukunft und handelt von einer Tech-Noir-Gesellschaft, in der sich ein neuer Autoritarismus auszubreiten droht. Die Macht der Konzerne, staatliche Desinformationskampagnen, Überwachungsapparate und die Ausbeutung persönlicher Daten haben eine Welt der Grautöne geschaffen, in der es weder Richtig noch Falsch zu geben scheint. In „Liberated“ ist die Wahrheit relativ und Spieler werden beide Seiten der Geschichte erleben.

Am 02. Juni 2020 erscheint das Spiel in digitaler Form im eShop von Nintendo. Die PC-, PS4- und Xbox One-Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Ein neuer Trailer wurde mit der Ankündigung des Release-Termines ebenfalls veröffentlich.