Cranked Up – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Anfang April 2020 kündigten die Entwickler von BBlack Studios die Early Access-Phase des Plattformer „Cranked Up“ an. Diese startet heute auf Steam und bietet 50 Level, versteckte Sammlerstücke, geheime Levels und freischaltbare exklusive Spielfiguren.

Allein oder gemeinsam mit Freunden gilt es sich durch eine Vielzahl bunter Umgebungen und Herausforderungen zu bewegen. Das Ganze erlebt man in der Rolle eines raketenbetriebenen Donut. In dieser ungewöhnlichen Rolle erkundet man Level voller Zucker-Power-ups, böser Pizzastücke und andere bizarre Elemente. Das Ziel ist die Rettung von Mr. Mug (jedermanns Lieblingskaffeetasse). Neben der Einzelspieler-Kampagne und dem Koop-Modus (on- und offline) soll das Spiel auch einen Versus-, Time Trials- und Floor is Lava-Modus bieten.

Hier ist „Cranked Up“ für 14,99 Euro (UVP) auf Steam erhältlich: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Cranked Up Steam Early Access Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung