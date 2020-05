Crucible – Launch-Trailer des Free-2-Play-Shooters

Amazon Games und das Entwicklerteam Relentless Studios haben jetzt den teambasierten Free-to-Play-Shooter „Crucible“ für PC veröffentlicht. Das Spiel schickt die Spieler und ihre Teamkameraden in den Kampf gegen Gegner und feindlich gesinnte Kreaturen.

Zum Release wurde auch eine Pre-Saison gestartet, die acht Wochen andauern wird. In dieser Zeit können Spieler mit dem Shooter bekannt machen, die Fähigkeiten ihrer liebsten Jäger entdecken und ausbauen und ihre Strategie optimieren, damit sie für Saison 1 bereit sind.

Spieler, die sich bis zum 2. Juni bei „Crucible“ anmelden, erhalten ein Frühstarter-Geschenk von 1.000 Credits, das in ihrem Spielkonto deponiert wird. Credits können für kosmetische Spielgegenstände wie Skins und Emotes ausgegeben werden, sowie für einen Vorsaison-Battle Pass, der für 950 Credits zu haben ist. Der Pre-Saison-Battle Pass bietet Spielern eine Reihe von Herausforderungen und Belohnungen wie Optionen zur Anpassung von Jäger und Konto.

„Während sich Spieler auf der ganzen Welt heute zum ersten Mal bei Crucible anmelden, verfolgen wir gespannt, wie sie ihre Strategien anpassen, um in der sich ständig verändernden Welt zu jagen und zu überleben“, so Christoph Hartmann, Vice President bei Amazon Games. „Jedes neue Match in Crucible erfordert schnelles Denken und schnelle Anpassungen, um die Herausforderungen zu bestehen, die einem begegnen.“

Als Spieler des Third-Person-Shooters wählt man einen Charakter aus einem Kader von Aliens, Robotern und Menschen aus und begibt sich mit Teamkameraden auf einen Planeten am Rande des bekannten Weltraums. Insgesamt stehen 10 Charaktere, auch Jäger genannt, zu Beginn jedes Matches zur Auswahl bereit, wovon jeder eigene Waffen und Fähigkeiten besitzt. Es soll für jeden Spielstil entsprechend Charaktere geben.

Zusammen mit seinen Teamkameraden begibt man sich auf die Jagd nach einer Essenz. Es ist eine Ressource, die die Kräfte der Jäger vergrößern. Auf Spieler sollen schnelle Gefechte warten, in denen man die Strategie permanent an Situationen anpassen muss, da man nicht nur auf feindliche Kreaturen trifft, sondern auch andere Spieler. Des Weiteren soll sich der Planet fortwährend wandeln. Informationen über die drei Spielmodi findet ihr hier: KLICK!

Crucible ist auf Steam (siehe hier) gratis für PC erhältlich. Gründerpakete mit exklusiven Skins und Gegenständen zur Anpassung – wie Verzierungen und Spielwährung – sind auf Amazon (siehe hier) und Steam käuflich erhältlich. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Crucible | Launch-Trailer

Quelle: Pressemitteilung