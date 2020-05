Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition erscheint im Juni für die Konsolen

Das unter der Leitung von Jan Müller-Michaelis alias „Poki“ entwickelte Point-and-Click-Adventure namens „Edna bricht aus“, erschien erstmals im Jahre 2008 für den PC. Der Nachfolger „Harveys neue Augen“ wurde im Jahre 2011 veröffentlicht.

Daedalic Entertainment veröffentlichte das Erstlingswerk der „Deponia“ und „The Whispered World“-Entwickler als „10th Anniversary Edition“ bereits für den PC. Die Neuauflage befindet sich derzeit für die Xbox One, PlayStation 4 und für die Nintendo Switch in der Entwicklung, dessen Release bevorsteht.

„Edna & Harvey: The Breakout“ bietet eine überarbeitete Grafik. Jedoch könnt ihr zwischen der neuen und der altbekannten Grafik jederzeit wechseln. Die schräge Story rund um Edna und ihren Stoffhasen Harvey wird jedoch nicht angetastet. Weiterhin begleitet ihr Edna, die ohne jegliche Erinnerung in einer Gummizelle erwacht, auf ihrer Reise durch eine Irrenanstalt. An ihrer Seite ist ihr sprechender Stoffhase Harvey, der immer einen passenden Spruch auf Lager hat.

Die Veröffentlichung der Konsolen-Version des Adventures erfolgt am 17. Juni 2020 zum Preis von 19,99 Euro.

Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition

Quelle: Pressemitteilung