Outward – Release-Termin für die Erweiterung „The Soroboreans“

Das Fantasy-RPG „Outward“ wird mit „The Soroboreans“ eine Erweiterung erhalten, die neue Inhalte hinzufügt. Für die PC-Version veröffentlichen Deep Silver und Nine Dots Studio das Addon am 16. Juni 2020. Konsolen-Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 müssen sich bis zum 7. Juli 2020 gedulden.

„The Soroboreans“ wird das Spiel nicht nur um eine Fraktion der Händler und Akademiker erweitern, sondern auch um eine neue Region mit neuen Kreaturen und Herausforderungen. Mit dabei sind neue Skills, Gegner, Korruption, Verzauberung, Statuseffekte und mehr.

Die Homepage von „Outward“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und der Erweiterung findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

OUTWARD - Dev Diary #6 - The Soroboreans [DE]

Quelle: Pressemitteilung