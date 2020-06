Mit „Command & Conquer Remastered Collection“ haben Electronic Arts und Entwicklerstudio Petroglyph am heutigen Tage Games zwei bekannte Echtzeitstrategiespiele in einer HD-Version veröffentlicht.

Die Sammlung umfasst die Spiele „Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt“ und „Command & Conquer: Alarmstufe Rot“. Die Erweiterungen „Der Ausnahmezustand“, „Gegenangriff“ und „Vergeltungsschlag“ sind ebenfalls mit an Bord. Zudem bietet die Sammlung einen überarbeiteten Multiplayer-Modus, eine modernisierte Oberfläche, einen Karten-Editor, eine Bonus Videogalerie mit unveröffentlichtem FMV-Material sowie über 7 Stunden neu gemasterte Musik von Frank Klepacki.

„Unsere oberste Priorität während der Entwicklung der Remastered Collection war es, sicherzustellen, dass die Essenz von Command & Conquer gleich von der ersten Sekunde nach Spielstart zu spüren ist.“ so Jim Vessella, Leitender Produzent bei EA. „Wir haben gemeinsam mit den Westwood-Veteranen von Petroglyph daran gearbeitet, das ikonische Gameplay so authentisch wie möglich zu gestalten, während wir die nötigen Features für eine moderne Spielerfahrung hinzufügen. Wir sind der C&C-Community unendlich dankbar für ihre Unterstützung während dieser Reise. Insbesondere gilt unser Dank auch dem Feedback des Community-Rats, welches unabdingbar bei der Realisierung dieses Liebesbriefs an die C&C-Klassiker war.“

Die Remaster-Version gibt es ab sofort zum Preis von 19,99 Euro (UVP) auf Steam und Origin (inklusive Origin Access Premier-Abo). Zum Verkaufsstart veröffentlichte EA einen Trailer, der euch die überarbeiteten Grafiken und Zwischensequenzen zeigt.

Command & Conquer Remastered Collection Official Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung