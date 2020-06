Der Publisher Red Art Games gab zum Start der neuen Woche, in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Shiro Games, bekannt, dass „Evoland: Legendary Edition“ im dritten Quartal 2020 eine limitierte, physische Edition für die PlayStation 4 erhält. Enthalten sind die beiden Spiele „Evoland“, das erstmals im Jahre 2013 veröffentlicht wurde, sowie „Evoland 2“ aus dem Jahre 2015.

In den Spielen reist ihr durch die Geschichte der Action-Adventures und schaltet im Verlauf des Spiels neue Technologien, Gameplay-Elemente und Grafik-Upgrades frei. Als Hommage an Rollenspiel-Klassiker und Filme, welche das Genre inspiriert haben, wechselt „Evoland“ zwischen verschiedenen Kampfstilen, während die Spielfigur unterschiedliche Grafik-Stile durchläuft und letzten Endes in einer dreidimensionalen HD-Welt endet.

Vorbestellungen sind bei Red Art Games ab dem 11. Juni 2020 möglich.

Der Soundtrack der Games auf Vinyl

Zwei weitere Sammlerstücke, die ebenfalls ab dem 11. Juni vorbestellbar sind, versorgen euch mit der wunderbaren Musik von „Evoland“ sowie dessen Nachfolger. Voraussichtlich im dritten Quartal 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Vinyl. Die Auflage ist jeweils auf 500 Einheiten limitiert.

Die Musik von „Evoland 1“ wird auf einer sonnengelben Schallplatte erscheinen. 18 Tracks finden auf der Vinyl platz. Der Soundtrack von „Evoland 2“ umfasst hingegen 51 Titel, die auf drei Schallplatten verteilt sind. Beide Editionen ruhen sicher in Hüllen, welche mit klassischen Character-Artworks verziert sind. Komponiert wurden die Soundtracks von Camille Schoell.

Der „Evoland 1“-Soundtrack wird für 29,99€ erhältlich sein. Der „Evoland 2“-Soundtrack schlägt mit 59,99€ zu Buche.