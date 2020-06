SEGA veröffentlichte im Jahre 1986 das Jump ’n’ Run „Alex Kidd in Miracle World“ für das SEGA Master System. Wie Merge Games und Entwickler Jankenteam im Rahmen des „Summer of Gaming“-Events von IGN enthüllte, wird der Klassiker ein einer neuen Version die Bildschirme im nächsten Jahr erobern. Der Name des kommenden Spiels trägt den Zusatz „DX“.

Merge Games verpasst „Alex Kidd in Miracle World DX“ eine neue Grafik, neue Animationen, neue Features sowie einen überarbeiteten Soundtrack. Auch das Gameplay des Klassikers wurde überarbeitet, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten. Wer möchte, der kann per Knopfdruck auf die Retro-Grafik wechseln, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Ein frischer Trailer präsentiert euch „Alex Kidd in Miracle World DX“. Die Veröffentlichung des Spiels erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2021.

Alex Kidd in Miracle World DX - Official Reveal Trailer | Summer of Gaming 2020

Quelle: IGN / Merge Games