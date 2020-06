Publisher Funcom kündigte mit dem Spiel „Metal: Hellsinger“ einen neuen Ego-Shooter an. Zwar spielt und ballert man sich aus der Ego-Perspektive durch Horden von Gegnern, jedoch wird hier im Takt zur Musik geschossen. Entwickelt wird der Titel vom Entwickler The Outsiders, unter der Leitung von David Goldfarb -- Lead Designer von „Battlefield: Bad Company 2“ und „Battlefield 3“.

„Metal: Hellsinger“ versetzt euch tief in die Hölle. In der Rolle eines Anti-Helden, der halb Mensch, halb Dämon ist, ist es eure Aufgabe, die dämonischen Horden und ihre Anführer zu vernichten. Am Ende gilt es, die Rote Richterin vom Thron zu stürzen. Angetrieben wird die wilde Schießerei von einem Metal-Soundtrack.

Jeder Track wurde speziell für das Spiel komponiert. Zum Mikrofon griffen Metal-Ikonen wie Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy). Jedes Level bietet einen eigenständigen Track, der in verschiedenen Ebenen unterteilt ist. Je besser eure Leistung ist, um so mehr Ebenen des Tracks werden gleichzeitig abgespielt, bis am Ende der komplette Track zu hören ist.

Die Veröffentlichung von „Metal: Hellsinger“ erfolgt voraussichtlich im Jahre 2021. Versorgt werden die Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Auf den Next-Gen-Konsolen soll der Shooter mit bis zu 120 Bilder-pro-Sekunde laufen.

Metal: Hellsinger Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung