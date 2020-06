Die Entwickler Owlcat Games veröffentlichten im September 2018 das cRPG „Pathfinder: Kingmaker“. Das Spiel wurde nach der Veröffentlichung mit neuen Inhalten erweitert. Der Nachfolger „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ befindet sich bereits in der Entwicklung.

Bis der neue Teil das Licht der Welt erblickt, ziehen noch einige Monate in das Land. Bis dahin dürft ihr das aktuelle Rollenspiel auf der Xbox One und PlayStation 4 erleben. Wie Deep Silver und Owlcat Games mitteilten, erscheint „Pathfinder: Kingmaker“ als Definitive Edition für die beiden Konsolen.

Am 18. August 2020 wird „Pathfinder: Kingmaker“ im Handel und als digitale Version die jeweiligen Stores erreichen. Die Konsolen-Version beinhaltet alle herunterladbaren Inhalte und Features, die für den PC erschienen sind. Ein aktueller Trailer präsentiert euch die Definitive Edition des Spiels.