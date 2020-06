Eine weitere Ankündigung rund um die PlayStation 5 hat Entwickler Insomniac Games im Gepäck. Wie im Rahmen des PS5-Events enthüllt wurde, wird „Marvel’s Spider-Man“ auf Sonys kommende Konsole fortgesetzt. Im kommenden Spiel rückt nicht Peter Parker in den Mittelpunkt, sondern Miles Morales. Er war bereits im Vorgänger spielbar.

In „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ erlebt ihr, den Werdegang zum neuen Spider-Man. Wer den Vorgänger beendet und die Szene am Ende der Credits gesehen hat, konnte schon erahnen, wo die Reise in einem möglichen Nachfolger hingeht. New York ist abermals der Schauplatz, wo ihr euch durch die Straßen schwingen könnt. Außerdem bringt Miles neue Fähigkeiten mit, mit denen sich die Bösewichter einfangen lassen.

Die Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ ist für Ende 2020 geplant, wenn die PlayStation 5 den Handel erreicht. Das Spiel wird demnach ein Launch-Titel für die neue Konsole. Einen Blick auf das neue Spiel könnt ihr allerdings heute schon werfen. Die Möglichkeit hierzu gewährt ein erster Trailer.