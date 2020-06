Mit einem neuen Trailer gewährt euch das Entwicklerstudio Chibig einen Einblick in die Geschichte des Abenteuerspiels „Summer in Mara“. Ein paar Gameplay-Szenen hält der Trailer ebenfalls bereit.

„Summer in Mara“ versetzt euch in ein tropisches Archipel. In dem Einzelspieler-Erlebnis erwartet euch die kleine Abenteuerin namens Koa, die die Welt um sich herum erkunden möchte. In dem Spiel müsst ihr euch um eure eigene Insel kümmern. Ernten, bauen und herstellen stehen an der Tagesordnung. Laut Chibig erwarten euch landwirtschaftliche, handwerkliche und mechanische Elemente sowie eine ruhige und entspannende Geschichte.

Der Titel erscheint am 16. Juni 2020 für den PC (Steam) und für die Nintendo Switch. Die Veröffentlichung erfolgt in digitaler Form.