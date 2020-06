Indie Publisher Modus Games und Entwickler We Create Stuff kündigten mit „In Sound Mind“ ein neues Spiel an, das 2021 auf PC und den Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint. Eine Demo ist bereits via Steam für die PC-Spieler verfügbar.

Gespielt wird das Horrorspiel „In Sound Mind“ aus der First-Person-Perspektive. Die Entwickler versprechen ungewöhnliche Rätsel und Kämpfe gegen beängstigende Gegner. Eine Sammlung von verschiedenen Geschichten basieren auf den bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten, der den Effekten einer experimentellen Chemikalie unterliegt.

Ein erster Trailer zeigt euch allerhand Szenen aus dem kommenden Spiel. Der Soundtrack des stammt vom Youtuber The Living Tombstone. Die Demo zu „In Sound Mind“ findet ihr unter diesem Link.