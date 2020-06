Die „Madden“-Serie geht auch in diesem Jahr in eine weitere Runde. Mit „Madden NFL 21“ veröffentlichen EA und EA Sports im August den neusten Teil für Xbox One, PS4 und PC (Steam, Origin). Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls. Diesen könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten. Das Cover des Spiels wird in diesem Jahr der amtierende MVP der NFL und Quarterback der Baltimore Ravens, Lamar Jackson, zieren.

„Madden NFL 21“ wird einige Verbesserungen gegenüber seinen Vorgängern beinhalten. So gibt es unter anderem verbesserte Ballträger-Mechaniken, die Steuerung des Runningbacks oder Receivers noch präziser gestalten sollen. Überarbeitete D-Line-Mechaniken sorgen für reaktionsschnelle Pass Rush und realistische Tacklings erlauben der Defensive wichtige Turnover erlauben.

Des Weiteren findet ein Karrieremodus den Einzug in das kommende Spiel. Der auf den Namen „Face of the Franchise“ getaufte Modus erlaubt es euch, einen eigenen Spieler zu kreieren, um mit ihm den Weg zum Rum durchleben.

Die Vorbestellungen zu „Madden NFL 21“ sind ab sofort möglich, wie EA mitteilte. Das Spiel wird wird ab dem 28. August 2020 für die oben genannten Plattformen erhältlich sein. Außerdem werden die Next-Gen-Konsolen Xbox One Series X und PS5 mit dem Titel versorgt. Wer eine der beiden Konsolen kauft, hat die Möglichkeit, die Kopie von „Madden NFL 21“ der Xbox One oder PS4 Plattformen auf die Next-Gen-Version aufzurüsten -ohne weiter Kosten. Dieses Angebot gilt während der gesamten Saison von „Madden NFL 21“ bis zur Veröffentlichung von „Madden NFL 22“. Weitere Informationen hierzu gibt es hinter diesem Link.