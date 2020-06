Assetto Corsa Competizione – Launch-Trailer zum Konsolen-Release

Letztes Jahr veröffentlichten 505 Games und die Rennspielentwickler Kunos Simulazioni die PC-Version von „Assetto Corsa Competizione“. Nach dem Release von DLCs und Updates folgt heute der Release der Konsolen-Version für PlayStation 4 und Xbox One.

Spieler, die das Rennspiel für Xbox One (digital oder physisch) und PlayStation 4 (nur physisch) vorbestellt haben, sowie alle, die das Spiel im PlayStation Store bis zum 7. Juli kaufen, erhalten kostenlosen sofortigen Zugang zum „Intercontinental GT Pack“, welches das Spielerlebnis um die „Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli“ erweitert. Alle anderen Spieler können das „Intercontinental GT Pack“ für 14,99 Euro (UVP) kaufen, wenn es am Donnerstag, den 23. Juli für PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Mit dem Release der Konsolen-Version geht die Entwicklung des Spiels weiter. Untern anderem wurden zwei DLCs angekündigt, die für PS4, Xbox One und PC erscheinen werden:

Der „GT4 Pack“-DLC mit mehr als 10 neuen GT4-Fahrzeugen wird im Juli auf Steam für PC verfügbar sein und im Herbst für PlayStation 4 und Xbox One.

Der „British Pack“-DLC mit drei markanten neuen Rennstrecken, die die 7 Etappen der British GT Championship vervollständigen, wird im Winter sowohl auf Steam für PC als auch für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein.

Wie immer findet ihr weitere Informationen auf der Homepage von „Assetto Corsa Competizione“ (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Assetto Corsa Competizione | Launch Trailer | PS4, Xbox One

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung