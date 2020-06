Marvel’s Avengers – Titel kommt auch für Xbox Series X und PS5

Vor über einem Jahr kündigten Marvel Entertainment und Square Enix „Marvel’s Avengers“ offiziell an. Zu dem Zeitpunkt wurde, dass der Release für für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia erfolgen wird. Jetzt haben die Verantwortlich bekannt gegeben, dass sie es auch für die kommenden Konsolen von Microsoft (Xbox Series X) und Sony (PlayStation 5) erscheinen wird.

Spieler, die eine Version des Spiels für Konsolen der aktuellen Generation kaufen, erhalten ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade auf die nächste Generation, und zwar unabhängig davon, ob sie von PlayStation 4 auf PlayStation 5 oder von Xbox One auf Xbox Series X wechseln. Spielerprofile und Fortschritte können auch übertragen werden. Außerdem wird Cross-Gen-Play unterstützt, das heißt, PS5-Spieler können mit ihren Freunden auf der PS4 spielen, und Xbox Series X-Spieler können sich mit ihren Freunden auf der Xbox One verbinden.

„Marvel’s Avengers“ erscheint am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Stadia und PC. Das Spiel hat eine USK-Alterseinstufung „ab 12 Jahren“ erhalten. Zusätzliche Informationen zur PS5-Version wurden in einem wurden im PlayStation Blog (siehe hier) veröffentlicht. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Marvel's Avengers: Spüre deine Kräfte [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung