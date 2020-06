Der dritte Teil der Rennspielserie „Project Cars“ wurde Anfang Juni enthüllt. Bei der Ankündigung konnten Bandai Namco und Slighty Mad Studios noch nicht sagen, wann „Project Cars 3“ erscheinen wird. Dies ändert sich jedoch am heutigen Tage.

So gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass das Spiel am 28. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One, und für den PC erscheinen wird. Die PC-Version von „Project Cars 3“ wird allerdings nur in digitaler Form veröffentlicht.

Der neuste Teil der Rennspielserie soll mehr als 200 Straßen- und Rennwagen bekannter Marken bieten. Diese könnt ihr dann auf über 140 Rennstrecken mit 24-Stunden-Zyklen, dynamische Jahreszeiten und Allwetter-Rennen fahren. Zudem kommen intensive Crash-Effekte, authentischen Autokontakt und verbesserte KI.

Project CARS 3 - Reveal Trailer - PS4 / Xbox1 / PC

Quelle: Pressemitteilung