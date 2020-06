Destroy All Humans! – Interaktiver Trailer erschienen

Bevor ihr euch Ende Juli in „Destroy All Humans!“ versuchen könnt, ermöglicht es euch der neue interaktive Trailer es mit der Menschheit aufzunehmen. Wenn das Spiel am 28. Juli 2020 erscheint, wird die Menschheit wird untergehen und das Furon-Imperium siegen. Allerdings bleibt die Frage, welche Methoden ihr als Cryptosporidium-137 wählt, um die Menschheit zu vernichten.

In „Destroy All Humans!“ ist ein Remake des Alien-Action-Abenteuers „DNS“. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des Außerirdischen Crypto-137 und terrorisiert die Erdbewohner der 1950er Jahre. Dafür stehen eine Reihe außerirdischen Waffen und psychischen Fähigkeiten zur Verfügung.

THQ Nordic und Black Forst Games veröffentlichen den Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK! Hier jetzt der Trailer. Solltet ihr am Ende keine Möglichkeit haben eine Auswahl zu treffen, öffnet den Trailer auf YouTube.

Destroy All Humans! - Interactive Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung