No Straight Roads – Neuer Release-Termin und Demo-Version

Eigentlich sollte das Rhythmus-Action-Adventure „No Straight Roads“ heute erscheinen. Doch Sold Out und Metronomik haben bekannt gegeben, dass das Spiel erst am 25. August 2020 für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (EGS) erscheinen wird.

Das Spiel wird digital auf allen Plattformen und physisch für PS4 und Xbox One erhältlich sein, einschließlich einer Collector’s Edition mit exklusiven Inhalten. Die physische Nintendo Switch-Version und die physische Nintendo Switch Collector’s Edition werden kurz danach folgen.

Wer einen Vorgeschmack auf die Musik in dem Rhythmus-Titel haben möchte, der kann jetzt ein Mini-OST mit einer Auswahl von Tracks aus dem Soundtrack des Spiels bei Digitalen Musikläden und Streaming-Diensten herunterladen und streamen.

„Als großes Dankeschön an unsere treuen Fans, die auf No Straight Roads warten, stellen wir heute eine spielbare Demo zur Verfügung, die jedem eine Vorstellung davon vermittelt, was ihm mit unserem geliebten Spiel erwartet“, sagt Daim Dziauddin, Creative Director von No Straight Roads und Mitbegründer von Metronomik. „Wir können es kaum erwarten, bis die Spieler schon bald das volle Spiel erleben können“.

Des Weiteren können PC-Spieler ab heute eine Demo-Version im Epic Games Store herunterladen, in der Mayday und Zuke in ihrem Kampf gegen das korrupte EDM-Imperium NSR vorgestellt werden. Weitere Informationen über das Spiel, inklusive der Collector’s Edition findet ihr hier bei uns: KLICK!

No Straight Roads | "BitSummit Gaiden" Trailer

Quelle: Pressemitteilung