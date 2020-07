Vor wenigen Wochen gaben die Entwickler von Guerrilla Games bekannt, dass „Horizon Zero Dawn“ für den PC erscheinen wird. Bislang war unklar, wann das Abenteuer rund um Aloy erscheinen wird. Wie Guerrilla zum nahenden Wochenende bekannt gab, erscheint das Spiel am 07. August 2020. Die Veröffentlichung erfolgt über die digitalen Vertriebsplattformen Steam und Epic Games Store.

Die PC-Version erscheint als Complete Edition. Das bedeutet, dass alle Inhalte von „Horizon Zero Dawn“ und seinem Erweiterungspaket „The Frozen Wilds“ enthalten sind. Des Weiteren bietet die kommende Version neue Features, die extra für den PC zugeschnitten sind. Dazu gehören Unterstützung für ultrabreite Monitore, bessere Grafik (verbesserte Spiegelung und dynamisches Laub), grafische Anpassungen, eine freigeschaltete Framerate sowie neue Steuerungsoptionen und ein Benchmarking-Werkzeug.

Einen Einblick in die Features der PC-Version von „Horizon Zero Dawn“ bietet ein neuer Trailer, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben. Mit „Horizon Forbidden West“ kündigte Guerrilla Games eine Fortsetzung an, die sich derzeit für die PlayStation 5 in der Entwicklung befindet.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC – PC Features Trailer

Quelle: Guerrilla Games