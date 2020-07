Outriders – Video zur Kampagne des RPG-Shooters

Square Enix, Square Enix External Studios und People Can Fly veröffentlichten jetzt ein weiteres Gameplay-Video des Third-Person-RPG-Shooters „Outriders“. In dem Video werden die Kampagne, Nebenmissionen, Begleiter und das Reisesystem gezeigt. Hinzu kommen weitere Umgebungen und Gegnertypen. Als Spieler soll uns eine düstere Sci-Fi-Story erwarten, die in der exotischen und feindseligen Welt Enoch spielt. Diese hat mysteriöserweise eine extrem schnelle Evolution durchlaufen, deren Ziel es zu sein scheint, die Menschheit auszulöschen.

Außerdem gibt Square Enix bekannt, dass der Emmy-Preisträger und dreifache BAFTA-Nominierte Inon Zur den Soundtrack zu „Outriders“ komponiert hat.

„Für einen Komponisten ist es immer sehr spannend, an der Erschaffung neuer Welten und am Erzählen neuer Geschichten mitwirken zu können. Ich freue mich darum, dass ich die Musik für das epische Sci-Fi-Actionspiel Outrideers von People Can Fly und Square Enix komponieren durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, orchestrale Aufnahmen mit einem futuristischen Musikdesign für dieses action- und spannungsgeladene Sci-Fi-Abenteuer zu kombinieren, und ich kann es kaum erwarten, den Spielern meine Musik zu präsentieren“, sagt Inon Zur.

Der Release von „Outriders“ soll Ende 2020 auf PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 stattfinden. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Outriders: Journey and Structure [Gameplay][PEGI]

Quelle: Pressemitteilung