Giraffe and Annika – Trailer zeigt Gameplay, Freunde, Feinde und mehr

Mit dem neuen Gameplay-Trailer stellt NIS America Freunde und Gegner aus dem Adventure „Giraffe and Annika“ vor. Hinzu gibt es Einblicke in die Herausforderungen auf der Insel Spica, wo euch eine Geschichte in unzähligen Cutscenes erwartet.

Die Geschichte dreht sich um Annika, die aus einem merkwürdigen Traum erwacht und sich auf der mysteriösen Spica Island wiederfindet, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt ist. Auf ihrer Erkundungsreise trifft sie den Jungen namens Giraffe, der zu wissen scheint, wer sie ist und sie mit einer speziellen Aufgabe losschickt. Annika muss drei spezielle Sternenfragmente finden, um ihre verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. Auf ihrer Reise trifft Annika ebenfalls auf die Hexe Lily aus dem Mysterious Forest. Nachdem Annika das erste Sternenfragment absorbiert, erhält sie bemerkenswerte Visionen.

„Giraffe and Annika“ wird am 28. August 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Neben einer Geschichte gibt es rhytmus-basierte Kämpfe gegen zahlreiche Bosse, Dungeons zum Erkunden und Sammlergegenstände, um die Geheimnisse der Insel aufzudecken.

Giraffe and Annika - Character and Gameplay Trailer (PS4, Nintendo Switch) (EU - English)

Quelle: Pressemitteilung