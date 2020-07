Sky Beneath – Trailer zum Schwerkraft-trotzenden Rätsel-Plattformer

Nächstes Jahr wollen die Entwickler von Mindhaven Games das Sci-Fi-Rätselabenteuer „Sky Beneath“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Genauere Angaben zu der Konsolen-Version gibt es noch nicht. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, werdet ihr in dem Sci-Fi-Abenteuer der Schwerkraft trotzen. So wird man an Wänden oder an Wänden laufen können und das Schwerkraftverhalten von Objekten ändern.

„Wir wollten ein Spiel erschaffen, das an die Zeit der Einzelspieler-Rätsel und diese Abenteuer wie das originale Tomb Raider anknüpft, allerdings mit dem Humor und der Menschlichkeit von so was wie Portal oder The Talos Principle“, so Eero Kuurne, Creative Director von Mindhaven Games. „Sky Beneath nimmt dieses klassische Gameplay und bringt es mit einer schicken und modernen Präsentation zusammen, die gleichzeitig zum Nachdenken anregt und spektakulär ist.“

In „Sky Beneath“ schlüpft man in Haut von Cassie, einer furchtlosen Plünderin, die verlassene Minen abwracken will. Unterstützt von ihrer Erfinderfreundin Annie und fortschrittlicher, außerirdischer Technik, übernimmt Cassie die Kontrolle über die Schwerkraft.

Ort des Geschehen ist ein Planet, auf dem eine brüchige Allianz zwischen Menschen und technologisch fortschrittlichen Außerirdischen existiert, die einen tiefen Bruch zwischen Reich und Arm zur Folge hatte. Cassie und Annie müssen die Wahrheit herausfinden, was mit den vorherigen Einwohnern geschehen ist und wie sie vom Planeten fliehen können.

Während sie stetig schwierigere Rätsel lösen, bewegen sie sich durch High-Tech-Labore, opulente schwebende Städte und außerirdische Zitadellen. Zudem treffen sie auf außerirdische Flora und Fauna wie die durchtriebenen „Ratcoons“, die genau das sind, was der Name suggeriert.

