F1 2020 – Launch-Trailer zum digitalen Saisonauftakt

Nachdem letzte Woche die 2020 FIA Formula One World Championship startete, folgt mit „F1 2020“ der Release des passenden Videospiels. Codemasters veröffentlicht das Rennspiel heute für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia. Das Spiel enthält alle zehn Teams, 20 Fahrer und Autos aus der Saison 2020. Die aktuellen Lackierungen und Teamfarben, inklusive die vom Team Mercedes AMG Petronas, werden später per digitalem Update hinzugefügt.

„F1 2020 war zwei Jahre in der Entwicklung und wir freuen uns über die Innovationen, die wir Spielern auf allen Leveln bieten können“, meint Lee Mather, F1® Franchise Game Director bei Codemasters. „Ob sich nun jemand einen Split-Screen Kampf gegen Freunde gewünscht hat, eine Saison mit nur zehn Rennen oder ein komplettes Fahrer-Management-Erlebnis: F1 2020 bietet jedem die Möglichkeit, nach seinem eigenen Tempo zu fahren.“

Zu den Features des Spiels gehören zwei neue Strecken, die Einführung des Fahrer-Management-Features „Mein Team“, verbesserte Optionen auf der Rennstrecke, die Wiedereinführung des Split-Screen-Modus und mehr. Hinzu ermöglichen es vereinfachte Menüs und Assistenzfunktionen den Fahrern, mehr Zeit auf der Strecke und weniger im Kiesbett zu verbringen. Weitere Verbesserungen umfassen unter anderem die ERS-Aktivierung, die nun, wie in der Realität, über einen einfachen Knopfdruck abläuft, sowie die Einführung eines virtuellen Rückspiegels.

Ausgehend vom Erfolg der letzten Saison kehrt die F2 wieder mit der Möglichkeit zurück, entweder drei Rennen zu fahren oder eine halbe bzw. ganze Saison zu bestreiten. Das F2 2020 Saison-Update wird im Laufe des Jahres als kostenloser Download veröffentlicht.

F1® 2020 | Launch-Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung